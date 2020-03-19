إيطاليا تحث بروكسل على إنفاق موارد من صندوق إغاثي حجمه 500 مليار يورو

دعا رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي الاتحاد الأوروبي لاستخدام موارد من صندوق إغاثي تابع للاتحاد، يقدر حجمه بـ 500 مليار يورو، لحماية اقتصاد أوروبا من تأثير فيروس كورونا.

وقال كونتي في تصريح لصحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، إن "السياسات النقدية لوحدها لا تستطيع حل كل المشاكل، ونحن بحاجة إلى القيام بنفس الشيء في مجال الضرائب".

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وتابع قائلا: "والطريقة لتحقيق ذلك تتمثل في فتح خطوط ائتمانية عبر الآلية الأوروبية للاستقرار (ESM) لجميع الدول الأعضاء من أجل مساعدتها في محاربة تداعيات وباء كورونا".

يذكر أن إيطاليا إحدى الدول الأكثر تضررا جراء فيروس كورونا، حيث بلغ عدد الوفيات 3405 حالات منذ 21 فبراير الماضي.

المصدر: رويترز