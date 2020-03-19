المركزي الروسي يبدأ بيع العملة لدعم الروبل

بدأ البنك المركزي الروسي ببيع العملة في السوق الداخلية لدعم العملة الوطنية الروبل في ظل هبوط أسعار النفط، الذي أدى إلى تراجع الروبل أمام الدولار الأمريكي واليورو.

وقال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف في حديث لقناة "روسيا 1" التلفزيونية، اليوم الخميس، إن "البنك المركزي دخل السوق وبدأ ببيع الاحتياطيات من العملة. وهذا القرار من شأنه أن يسمح بالقيام بمزيد من عمليات البيع في بورصة العملات، وهذا سيسمح بدعم استقرار سعر صرف الروبل أمام العملات الأخرى".

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وتعليقا على الوضع في السوق النفطية وتأثير هبوط الأسعار على الاقتصاد الروسي، أكد سيلوانوف أن "لدينا ما يكفي من الاحتياطيات لتمويل كل التزاماتنا، وليس فقط الالتزامات الاجتماعية".

وتابع قائلا إنه مع استمرار أسعار النفط عند المستوى الحالي ستكون الاحتياطيات الموجودة كافية لمدة 6 سنوات.

وشدد على أن الحكومة ستوفي بالتزاماتها التي تعتبر الأولوية، مثل دفع الرواتب والمعاشات، بالكامل.

يذكر أن سعر صرف الروبل أمام الدولار انخفض بنحو 14% أمام الدولار وبـ 10% أمام اليورو بعد هبوط أسعار النفط إلى أدنى مستوى لها منذ سنوات. ووصل سعر صرف الروبل امام الدولار واليورو إلى أدنى مستوى له منذ 4 سنوات.

المصدر: نوفوستي