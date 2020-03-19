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"أرامكو" ستخفض أنشطتها للتكرير لدعم تصدير النفط

مال وأعمال

Reuters
صورة تعبيرية
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كشف مسؤول في "أرامكو" السعودية اليوم عن أن الشركة النفطية ستواصل خفض مستويات العمليات في مصافيها المحلية في أبريل ومايو 2020 لدعم قدرات المملكة لتصدير النفط الخام، وفقا لـ"رويترز".

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وقالت وزارة الطاقة في السعودية، التي تعد أكبر مصدر للنفط في العالم، في وقت سابق، إنها وجهت "أرامكو" بمواصلة ضخ الخام بمعدل قياسي يبلغ 12.3 مليون برميل يوميا خلال الأشهر القادمة، وإنه من المقرر أن تتجاوز الصادرات 10 ملايين برميل يوميا اعتبارا من مايو المقبل.

وانهارت أسعار النفط مؤخرا بعد فشل موسكو والرياض في التوصل إلى اتفاق بشأن تخفيضات الإنتاج إلى ما بعد مارس 2020 في إطار تحالف "أوبك+".

ورفضت الرياض مقترحا روسيا بتمديد تخفيضات الإنتاج بناء على الشروط الحالية، فيما لم تقبل موسكو مقترحا سعوديا بزيادة تخفيضات الإنتاج بواقع 1.5 مليون برميل يوميا حتى نهاية العام الجاري.

وعقب ذلك أعلنت السعودية عزمها زيادة إنتاج النفط بشكل كبير اعتبارا من أبريل القادم ما ساهم في هبوط أسعار الخام.

المصدر: "رويترز"

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