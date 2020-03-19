خسائر ضخمة في البورصة المصرية والبنوك تضطر للتدخل

تدخل بنكي الأهلي ومصر، اليوم الخميس، بعد خسائر فادحة وضخمة في البورصة المصرية، وأعلنا عن ضخ نحو 3 مليارات جنيه لدعم البورصة المصرية.

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وقاد تدخل البنوك المصرية رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة لاسترداد أكثر من 30 مليار جنيه من خسائرها التي سجلتها على مدار الأسابيع الماضية وحتى بداية جلسة تداولات اليوم، وسط عمليات شراء قوية للمؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية على الأسهم خاصة في قطاعات السوق الكبرى.

وبدل مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" اتجاهه الهبوطي صباحا بأكثر من 5 في المائة، بما يعادل أكثر من 1100 نقطة في جلسة واحدة.

وقلص مؤشر "إيجي إكس 70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة خسائره الصباحية التي تجاوزت 5 في المائة، في حين نجح مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا في تبديل اتجاهه من اللون الأحمر إلى المنطقة الخضراء.

وقال وسطاء بالبورصة إن تدخل البنوك الحكومية (الأهلي ومصر) بالإعلان عن ضخ 3 مليارات جنيه، أنقذ البورصة المصرية من النزيف الحاد للخسائر المتواصلة منذ أكثر من 3 أسابيع، مما أفقد البورصة قرابة 220 مليار جنيه، مشيرين إلى أن صناديق استثمار بنكي الأهلي ومصر بدأت بالفعل في الشراء اعتبارا من جلسة اليوم وهو ما انعكس على حجم تداولات المؤسسات والصناديق المحلية.

المصدر: وكالات