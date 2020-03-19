البورصات الأوروبية تلتقط أنفاسها بعد إجراء المركزي الأوروبي

ارتفعت الأسهم الأوروبية من أدنى مستوى في 7 سنوات اليوم، إذ بعثت مجموعة جديدة من إجراءات التحفيز من جانب البنك المركزي الأوروبي، بصيصا من الأمل بشأن استعداده للتعامل مع أزمة كورونا.

وصعد المؤشر الأوروبي "ستوكس 600" بنسبة 0.5%، بحلول الساعة 08:15 بتوقيت غرينيتش، وجاء ذلك مع صعود جميع مؤشرات الدول الرئيسية.

وانضم البنك المركزي الأوروبي إلى نظرائه في اليابان وأستراليا والولايات المتحدة في تدشين موجة جديدة من التحفيز الطارئ لمساعدة الشركات المتضررة بفعل شبه توقف في الأنشطة الاقتصادية بسبب وباء فيروس كورونا.

وعلى الرغم من أن أسهم البنوك وشركات النفط والغاز ارتفعت في التعاملات المبكرة، انخفضت أسهم شركات السفر والترفيه بنسبة 3% أخرى بفعل تنامي المخاوف من انهيار كامل لقطاع السياحة.

المصدر: "رويترز"