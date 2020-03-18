بورصة "وول ستريت" تواصل خسائرها و"داو جونز" يمحو آخر مكاسبه منذ تنصيب ترامب

شهدت الأسهم الأمريكية مجددا موجة مبيعات حادة اليوم الأربعاء، في وقت يهدد انتشار فيروس كورونا بإصابة النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة بالشلل.

من جهته شهد مؤشر "داو جونز" الصناعي تقهقرا كبيرا، حيث محا آخر مكاسبه منذ تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 2017.

وأنهى "داو جونز" جلسة التداول في بورصة وول ستريت منخفضا 1333.61 نقطة، أو 6.28 بالمئة، إلى 19903.77 نقطة، بينما هبط مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" القياسي 131.09 نقطة، أو 5.18 بالمئة، ليغلق عند 2398.10 نقطة.

كما أغلق مؤشر "ناسداك المجمع" منخفضا 344.94 نقطة، أو 4.7 بالمئة، إلى 6989.84 نقطة.

جدير بالذكر أن أسعار النفط هوت إلى مستويات قياسية اليوم الأربعاء، بتراجع العقود الآجلة للخام الأمريكي إلى أدنى مستوى في 18 عاما، وبلوغ خام برنت أدنى مستوى في 16 عاما.

وانخفض الخام الأمريكي إلى 20.37 دولار للبرميل، حيث أفادت وكالة "رويترز" بأن العقود الآجلة للخام الأمريكي هوت 6.58 دولار أو 24.42%.

المصدر: رويترز