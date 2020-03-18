روسيا تفرض قيودا على حركة الطيران مع 3 دول منها الإمارات

أوعز رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، اليوم الأربعاء، لوزارة النقل الروسية بتخفيض عدد الرحلات الجوية اعتبارا من 20 مارس الجاري مع المملكة المتحدة والولايات المتحدة والإمارات.

ووفقا لموقع الحكومة الروسية فإن وزارة النقل ستطبق ابتداء من الساعة 00:00 بتوقيت موسكو من يوم الجمعة قيودا مؤقتة على الحركة الجوية للركاب بين روسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والإمارات.

وسيتم استثناء الرحلات الجوية المنتظمة بين موسكو ولندن، وبين العاصمة الروسية ونيويورك، وبين موسكو وأبوظبي، التي يتم تشغيلها عبر الصالة F في مطار شيريميتيفو الدولي في موسكو.

كذلك تستثنى من القيود رحلات "تشارتر" بشرط قيامها بنقل المواطنين الروس من هذه الدول الثلاث إلى روسيا، والرحلات التي تقوم بنقل الأجانب من الأراضي الروسية إلى الدول الثلاث.

ويأتي القرار الجديد في إطار الإجراءات التي تتخذها الحكومة الروسية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، حيث بلغ عدد الإصابات بالفيروس في روسيا حتى الآن 114 حالة.

المصدر: "نوفوستي"