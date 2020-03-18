المركزي العماني يجهز سيولة إضافية بقيمة 8 مليارات ريال للمصارف

أفاد البنك المركزي العماني، اليوم بأنه سيجهز سيولة إضافية بقيمة 8 مليارات ريال (نحو 20.72 مليار دولار) للمصارف، ويأتي ذلك في وقت تخصص فيه الحكومات حزم مساعدات لدعم اقتصاداتها.

وطالب المركزي من البنوك السماح بتأجيل السداد لمدة 6 أشهر على الأخص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. كما طالب البنوك بالمرونة في التعامل مع القروض المرتبطة بالمشاريع الحكومية.

كذلك دعا البنوك إلى إعفاء القروض المرتبطة بتمويل مشاريع حكومية من التصنيف الائتماني لمدة 6 أشهر.

(ريال عماني = 2.59 دولار)

يتبع..