بوتين يصدر مرسوما يتيح للصيدليات بيع الأدوية عن بعد

أصدر الرئيس فلاديمير بوتين مرسوما يتيح بيع الأدوية والمواد الطبية التي لا تحتاج لوصفة طبيب عن بعد.

وشدد الرئيس بوتين على ضرورة عدم السماح بانتشار الدواء المزيف في السوق، وخاصة على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال: "أطلب من الحكومة تقديم الاقتراحات اللازمة لتعديل الإطار التنظيمي، وقانون تشديد عقوبة تزييف الأدوية، بحيث لا يمكن لأي شخص حتى أن يفكر في استغلال الوضع الحالي، وبيع المواطنين ما هو غير مناسب للعلاج".

المصدر: نوفوستي