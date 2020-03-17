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تجار أوروبيون: تونس اشترت 67 ألف طن من القمح الصلب

مال وأعمال

تجار أوروبيون: تونس اشترت 67 ألف طن من القمح الصلب
Reuters
قمح
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أفادت تقديرات تجار أوروبيين بأن ديوان الحبوب التونسي اشترى ما لا يقل عن 67 ألف طن من القمح الصلب في مناقصة عالمية أغلقت اليوم الثلاثاء 17 مارس.

وقدر بعض التجار الكمية التي جرى شراؤها بنحو 75 ألف طن، مشيرين إلى أنه جرى شراء القمح على 3 شحنات.

وقال التجار إن شحنتين جرى شراؤهما بسعر 326 دولارا للطن شاملا تكلفة الشحن و331 دولارا للطن شاملا تكلفة الشحن من "ريتشاردسون" للتجارة.

وأضافوا أن الشحنة الثالثة تم شراؤها بسعر 340.19 دولار للطن شاملا تكلفة الشحن من شركة "جلينكور" البريطانية السويسرية للتجارة.

وتطلب المناقصة توريد شحنتين بكمية 25 ألف طن للشحنة وثالثة تبلغ 17 ألف طن بين العاشر من أبريل و25 مايو، على حسب المنشأ.

وأفادت وكالة "رويترز" بأن تونس اشترت أيضا حوالي 25 ألف طن من القمح اللين في مناقصة أخرى اليوم الثلاثاء.

المصدر: رويترز

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