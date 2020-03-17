صحيفة: البيت الأبيض سيطلب 850 مليار دولار لمواجهة كورونا

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" نقلا عن مسؤولين أمريكيين، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستطلب نحو 850 مليار دولار لحزمة تحفيز تهدف لحماية الاقتصاد من التبعات الاقتصادية لكورونا.

وقالت الصحيفة الأمريكية، إن وزير الخزانة ستيفن منوتشين ينوي بحث الطلب مع الزعماء الجمهوريين في مجلس الشيوخ اليوم، وأن الحزمة تهدف لاستغلال ضرائب الأجور أو آليات أخرى لضخ سيولة في الاقتصاد.

وفي وقت سابق، اتخذ مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي حزمة إجراءات لدعم الاقتصاد الأمريكي في ظل انتشار الفيروس.

وخفض الفيدرالي الأمريكي الأحد، أسعار الفائدة إلى نقطة تتراوح بين صفر و0.25%، وذلك للمرة الثانية في أقل من أسبوعين.

كما أطلق المجلس الاحتياطي برنامجا للتيسير الكمي يشمل شراء سندات إضافية بقيمة 700 مليار دولار، منها سندات الخزانة الأمريكية بقيمة 500 مليار دولار.

وتأتي الإجراءات الأمريكية في وقت تشهد فيه البورصة الأمريكية تراجعا حادا، حيث تكبدت الأسهم الأمريكية الاثنين أشد تراجع لها في جلسة واحدة منذ 1987.

المصدر: "رويترز"