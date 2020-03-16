مصر تزيد سرعة الإنترنت لمواجهة فيروس كورونا

أعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري عمرو طلعت، أنه تمت زيادة ساعات التحميل مجانا لكل المشتركين في شركات الاتصالات الأربع بنسبة 20% مجانا خلال هذا الشهر.

وأوضح عمرو طلعت أن هذه التكلفة يتحملها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والتي تبلغ 200 مليون جنيه، موضحا أن الهدف منها هو تشجيع المواطنين على البقاء في المنازل لأطول وقت.

وأشار إلى أنه تمت الإتاحة المجانية للمواقع التي ستعدها وزارتا التربية والتعليم الفني، والتعليم والتعليم العالي، لوضع محتوى تعليمي، ويعد الدخول إليها ليس من باقة الاشتراك في الإنترنت.

وأضاف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنه سيتم توفير منصات تحمل من خلالها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة التعليم العالي المحتوى التعليمي، ويشاهدها الطالب بشكل تفاعلي مع المعلم.

وأردف أنه سيتم عمل برامج تتيح لموظفى مراكز الاتصال العمل من المنازل، وتقديم الخدمات دون اضطرارهم للنزول بشكل مستمر.

ونشرت صفحة مجلس الوزراء المصري تفاصيل اجتماع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع رؤساء الشركات الأربع مقدمي خدمات الاتصالات العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، للاتفاق على طرح عدد من المبادرات لدعم العملية التعليمية خلال فترة تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات، في إطار الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

المصدر: وكالات