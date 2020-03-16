مصر.. خسائر فادحة في البورصة بمليارات الجنيهات وتوقف التداول نصف ساعة

سجلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعا كبيرا في التعاملات الصباحية اليوم الاثنين، ما دفع إدارة البورصة لتعليق جلسة التداول لمدة نصف الساعة.

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وقال سمير رؤوف خبير أسواق المال، إن البورصة المصرية خسرت خلال الساعة الأولي من تعاملات اليوم ما يقرب من 30 مليار جنيه، حيث تراجعت مؤشرات البورصة لما يقرب إلى 7%.

وأضاف في تصريحات لموقع "صدى البلد" حالة الهبوط جاءت نتيجة تخوفات الاقتصاد العالمي من فيروس كورونا وتأثيره على الأسواق المالية والذي دفع المؤشر الرئيسي للأسهم المصرية للتراجع حيث فقد قرابة 800 نقطة في أول نصف ساعة من جلسة تداول اليوم.

ووصل المؤشر الرئيسي إلى مستوى 9316 ورأس المال السوقي عند 531 مليار جنيه فاقدا قرابة 30 مليار جنيه.

وتعد هذه هي المرة الثانية التي تعلق فيها البورصة المصرية تداولاتها لمدة نصف ساعة بعد هبوط حاد في مؤشرها صباح أمس الأحد.

المصدر: صدى البلد