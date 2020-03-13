صعود كاسح للأسهم الأمريكية بعد إعلان ترامب حالة الطوارئ

صعدت الأسهم الأمريكية بقوة في اللحظات الأخيرة من جلسة يوم الجمعة، بعد أن أعلن الرئيس ترامب حالة طوارئ وطنية للتصدي لكورونا.

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وفي جلسة متقلبة، قفزت المؤشرات الرئيسية الثلاثة أكثر من 6 بالمئة في التعاملات المبكرة ثم قلصت مكاسبها لتصبح 0.55 بالمئة على مؤشر "ستاندرد اند بورز 500"، قبل أن تعاود الصعود قرب الإغلاق مع إعلان ترامب عن مساعدة اتحادية بنحو 50 مليار دولار لمكافحة المرض.

لكن كلا من المؤشرات الثلاثة ظل منخفضا 8 بالمئة على الأقل للأسبوع بأكمله.

وصعد المؤشر "داو جونز الصناعي" 1985 نقطة بما يعادل 9.36 بالمئة ليصل إلى 23185.62 نقطة.

كما زاد "ستاندرد اند بورز" 230.38 نقطة أو 9.29 بالمئة مسجلا 2711.02 نقطة، فيما تقدم المؤشر "ناسداك المجمع" 673.07 نقطة أو 9.35 بالمئة إلى 7874.88 نقطة.

المصدر: وكالات