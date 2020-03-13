 
مباشر

صعود كاسح للأسهم الأمريكية بعد إعلان ترامب حالة الطوارئ

مال وأعمال

صعود كاسح للأسهم الأمريكية بعد إعلان ترامب حالة الطوارئ
Reuters
صعود كاسح للأسهم الأمريكية بعد إعلان حالة طوارئ وطنية في الولايات المتحدة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nfv5

صعدت الأسهم الأمريكية بقوة في اللحظات الأخيرة من جلسة يوم الجمعة، بعد أن أعلن الرئيس ترامب حالة طوارئ وطنية للتصدي لكورونا.

إقرأ المزيد
الرئيس الأمريكي يعلن حالة الطوارئ في الولايات المتحدة
الرئيس الأمريكي يعلن حالة الطوارئ في الولايات المتحدة

وفي جلسة متقلبة، قفزت المؤشرات الرئيسية الثلاثة أكثر من 6 بالمئة في التعاملات المبكرة ثم قلصت مكاسبها لتصبح 0.55 بالمئة على مؤشر "ستاندرد اند بورز 500"، قبل أن تعاود الصعود قرب الإغلاق مع إعلان ترامب عن مساعدة اتحادية بنحو 50 مليار دولار لمكافحة المرض.

لكن كلا من المؤشرات الثلاثة ظل منخفضا 8 بالمئة على الأقل للأسبوع بأكمله.

وصعد المؤشر "داو جونز الصناعي" 1985 نقطة بما يعادل 9.36 بالمئة ليصل إلى 23185.62 نقطة.

كما زاد "ستاندرد اند بورز" 230.38 نقطة أو 9.29 بالمئة مسجلا 2711.02 نقطة، فيما تقدم المؤشر "ناسداك المجمع" 673.07 نقطة أو 9.35 بالمئة إلى 7874.88 نقطة.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا