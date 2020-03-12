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شركات النفط الروسية ستزيد إنتاجها وفقا لما ستراه مناسبا

مال وأعمال

شركات النفط الروسية ستزيد إنتاجها وفقا لما ستراه مناسبا
Sputnik
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أكد رئيس شركة "غازبروم نفط" الروسية ألكسندر ديوكوف، أن شركات النفط الروسية ستقرر بنفسها اعتبارا من 1 أبريل، حجم إنتاجها من النفط الخام، وستحدد حجم صادراتها انطلاقات من اعتباراتها.

وأضاف أنه لم يتم تلقي أي توصيات من وزارة الطاقة الروسية بهذا الصدد، وقال: "لا يمكن أن تكون هناك توصيات. إذا توقف سريان الاتفاق اعتبارا من 1 أبريل، فإن شركات النفط الروسية لن تعود في هذه الحالة مقيدة بأي شيء، وستسترشد باعتباراتها الخاصة واقتصادها وإمكانية التمويل، وتقرر زيادة الإنتاج وحجم الزيادة".

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المصدر: نوفوستي

 

 

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