السعودية ترفض منح 3 شركات تكرير آسيوية نفطا إضافيا في أبريل المقبل

قالت مصادر مطلعة إن "أرامكو" السعودية رفضت طلبات لما لا يقل عن ثلاث شركات تكرير آسيوية للحصول على كميات إضافية من النفط في شهر أبريل المقبل، بالرغم من تعهدها بتعزيز إنتاج النفط.

وأضافت المصادر، أنها طلبت تحميل كميات إضافية في الشهر المقبل تضاف إلى عقود التوريد الحالية، لكن الطلبات قوبلت بالرفض.

وفي وقت سابق، أعلنت شركة "أرامكو" السعودية عزمها زيادة الإنتاج في أبريل المقبل إلى 12.3 مليون برميل يوميا، مع انتهاء قيود الإنتاج المنصوصة في اتفاق "أوبك+"، وللمقارنة فقد كان إنتاج المملكة بموجب الاتفاق يبلغ 9.7 مليون برميل يوميا.

المصدر: "رويترز"