شركة "بحري" السعودية تستأجر ناقلات عملاقة لنقل 12 مليون برميل من النفط إلى الولايات المتحدة

استأجرت الشركة السعودية للنقل البحري "بحري"، بصفة مؤقتة، ما لا يقل عن ست ناقلات عملاقة هذا الأسبوع لنقل حوالي 12 مليون برميل من الخام السعودي إلى الولايات المتحدة.

وأشارت وكالة "رويترز"، بناء على بيانات ومصادر، إلى أن خطوة الشركة هذه تزامنت مع قيام الرياض بزيادة الشحنات.

وكانت شركة النفط السعودية العملاقة "أرامكو"، يوم الثلاثاء، إنها تلقّت "توجيها من وزارة الطاقة برفع مستوى الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة من 12 إلى 13 مليون برميل يوميا".

فيما قال رئيس الشركة، أمين الناصر، إنها "تعمل بكامل إمكانياتها على سرعة تنفيذ هذا التوجيه"، من دون أن يحدّد جدولا زمنيا لذلك.

المصدر: رويترز + أ ف ب