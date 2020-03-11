الحكومة الأمريكية تسجل عجزا بـ 235 مليار دولار في الميزانية في شهر فبراير

قالت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن الحكومة الأمريكية سجلت عجزا قدره 235 مليار دولار في الميزانية في شهر فبراير 2020.

وبحسب البيان الشهري للميزانية الذي تصدره الوزارة، فإن عجز الميزانية في الشهر نفسه من العام الماضي بلغ 234 مليار دولار.

وكان محللون استطلعت "رويترز" آراءهم قد توقعوا عجزا قدره 236 مليار دولار للشهر الماضي.

وبلغ إجمالي المصروفات في فبراير 423 مليار دولار، بزيادة 5 في المئة عن الشهر نفسه من 2019، بينما ارتفعت الإيرادات 12 في المئة إلى 188 مليار دولار.

إلى ذلك، بلغ إجمالي العجز في الأشهر الخمسة الأولى من السنة المالية 625 مليار دولار، مقارنة مع 544 مليار دولار في الفترة نفسها من السنة المالية السابقة.

جدير بالذكر أن السنة المالية في الولايات المتحدة تبدأ في أول أكتوبر من كل سنة.

المصدر: رويترز