استئناف بعض الأنشطة الصناعية في ووهان بعد تقلص حالات الإصابة الجديدة بكورونا

أرسلت السلطات الصينية إشعارا لبعض المؤسسات الصناعية الرئيسية في مدينة ووهان، بؤرة تفشي فيروس كورونا، ما سيسمح لها باستئناف أنشطتها اليوم الأربعاء.

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وقالت الحكومة الصينية في إشعارها إن صناعات أخرى لها تأثير على سلاسل الإمدادات المحلية أو العالمية يمكنها أيضا العودة إلى العمل بتصريح من السلطات المعنية.

ويأتي هذا القرار بعد يوم من أول زيارة يقوم بها الرئيس الصيني شي جين بينغ للمدينة منذ ظهور الوباء.

وكانت المدينة، التي يقطنها 11 مليون نسمة، مغلقة منذ أواخر يناير، غير أن زيارة الرئيس أوحت بأن الأمور تسير في اتجاه إيجابي للحكومة التي تجاهد لاحتواء المرض الذي أصاب حتى أمس الثلاثاء 80 ألفا و778 شخصا وتسبب في وفاة 3158 آخرين في الصين.

وتوقعت فرانسواز هوانغ، الخبيرة الاقتصادية البارزة، عودة النشاط الاقتصادي لكامل قوته بنهاية أبريل، على الرغم من أنه ما زال يعمل بأقل بنحو 25 في المئة من معدلاته المعتادة.

المصدر: "رويترز"