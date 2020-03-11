أسهم الولايات المتحدة تهوي عند الفتح وسط قلق حيال خطة واشنطن إزاء كورونا

تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية بشكل حاد عند افتتاح الأسواق، يوم الأربعاء، مع تشكك المستثمرين حيال خطة تحفيز من الرئيس دونالد ترامب، للتصدي لتداعيات وباء فيروس كورونا.

وهبط المؤشر "داو جونز" الصناعي 413.53 نقطة بما يعادل 1.65 بالمئة ليفتح على 24604.63 نقطة، ونزل المؤشر "ستاندرد أند بورز" 500 بمقدار 56.63 نقطة أو 1.96 بالمئة ليسجل 2825.60 نقطة، فيما انخفض المؤشر "ناسداك المجمع" 208.01 نقطة أو 2.49 بالمئة إلى 8136.25 نقطة.

ويوم الاثنين، تقرر تعليق التداول في البورصة الأمريكية فور بدء المعاملات، إذ نزل المؤشر "ستاندرد آند بورز 500"، 7 بالمئة إلى أدنى مستوى منذ يونيو 2019، ما أدى لوقف تلقائي لمدة 15 دقيقة.

وتراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية وخسر المؤشر "داو جونز" الصناعي ألفي نقطة، الاثنين، مع تفاقم المخاوف من ركود عالمي وسط هبوط بنسبة 22 بالمئة في أسعار النفط والانتشار فائق السرعة لفيروس كورونا.

المصدر: رويترز