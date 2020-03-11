أسعار النفط تواصل الارتفاع بعد "الاثنين الأسود"

تواصل أسعار النفط ارتفاعها، اليوم الأربعاء، للجلسة الثانية على التوالي بعد الهبوط الحاد الذي سجلته الاثنين في أعقاب فشل "أوبك+" في التوصل إلى اتفاق بشأن تخفيضات الإنتاج.

وبحلول الساعة 05:13 بتوقيت موسكو، صعد مزيج "برنت" بنسبة 4.03% إلى 38.72 دولار للبرميل، فيما ارتفع الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 3.26% إلى 35.48 دولار للبرميل.

وكانت الخامان قد هبطا مطلع الأسبوع الجاري في يوم وصف "بالاثنين الأسود" بنحو 30%، على خلفية فشل دول "أوبك +" في التوصل إلى اتفاق، وصدور أنباء عن حسومات في الأسعار قدمتها السعودية لعملائها في آسيا وعزمها زيادة الإنتاج.

وتلقت أسعار الذهب الأسود خلال تعاملات اليوم دعما من تقرير أفاد بأن شركات النفط في الولايات المتحدة مستعدة لتقليص أنشطتها في ضوء هبوط أسعار النفط.

المصدر: "نوفوستي"