تعليق التداول في البورصة الأمريكية ومؤشر "داو جونز" يفقد ألفي نقطة بعد صدمة النفط

تقرر تعليق التداول في البورصة الأمريكية فور بدء المعاملات، إذ نزل المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" سبعة بالمئة إلى أدنى مستوى منذ يونيو 2019، ما أدى لوقف تلقائي لمدة 15 دقيقة.

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وتراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية وخسر المؤشر "داو جونز" الصناعي ألفي نقطة اليوم الاثنين، مع تفاقم المخاوف من ركود عالمي وسط نزول بنسبة 22 بالمئة في أسعار النفط والانتشار الفائق السرعة لفيروس "كورونا".

وبحلول الساعة 14:40 بتوقيت غرينتش، كان داو جونز متراجعا 1424.47 نقطة بما يعادل 5.51 بالمئة إلى 24440.31 نقطة، بينما فقد ستاندرد آند بورز 160.27 نقطة أو 5.39 بالمئة ليسجل 2812.10 نقطة، وهبط المؤشر ناسداك المجمع 446.08 نقطة أو 5.20 بالمئة إلى 8129.54 نقطة.

المصدر: "رويترز"