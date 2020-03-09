العراق: نسعى للوصول إلى اتفاق داخل "أوبك" يعيد التوازن لسوق النفط​ العالمية​

أعلن المتحدث باسم وزارة النفط العراقية، عاصم جهاد، اليوم الاثنين، أن بغداد تعمل على دعوة الدول الأعضاء في "أوبك" وخارجها، للوصول إلى اتفاق يعيد التوازن لسوق النفط​​​.

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وقال جهاد في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" اليوم الاثنين إن "العراق يجري اتصالات حاليا مع الجهات المعنية للتوصل إلى اتفاق يضمن استقرار السوق النفطية ويضع حدا لانهيار أسعار النفط".

وأوضح المسؤول أن "اتفاق خفض الإنتاج السابق ينتهي في أواخر الشهر، والعراق سيعمل على استثمار هذا الوقت من أجل دعوة الدول الأعضاء في أوبك وخارجها للتوصل إلى اتفاق يعيد التوازن إلى السوق النفطية العالمية".

وأضاف المتحدث باسم الوزارة: "ليس من الحكمة أن يقوم العراق حاليا بضخ المزيد من النفط الخام إلى الأسواق العالمية". وبين أن "هذا يعني المزيد من الانهيار في الأسعار، والعراق يتعامل بحكمة مع الموضوع، فتراجع أسعار النفط ضرر كبير جدا وخصوصا على الدول المنتجة للنفط".

وأكد جهاد أنه "من مصلحة الجميع التوصل إلى اتفاق وإلى تحديد مستويات الإنتاج من أجل امتصاص الفائض النفطي في الأسواق العالمية".

كما لفت جهاد إلى أن "الوفد العراقي بذل جهودا كبيرة في تقريب وجهات النظر بين روسيا والسعودية في اجتماع فيينا قبل أيام".

وانخفضت أسعار النفط أكثر من 30% في تعاملات، اليوم الاثنين، بعد فشل "أوبك" في التوصل لاتفاق مع حلفائها فيما يتعلق بخفض الإنتاج، وقرار السعودية خفض أسعار النفط وعزمها زيادة الإنتاج.

وكانت منظمة الدول المصدرة للنفط وحلفاؤها ("أوبك +") أخفقت، الأسبوع الماضي، في الوصول إلى الاتفاق بشأن خفض إنتاج الخام، بعد تراجع الطلب بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

المصدر: سبوتنيك