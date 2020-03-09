"الطاقة الدولية" تحذر من "عواقب وخيمة" بعد تفجير حرب أسعار النفط
Reuters
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قال فاتح بيرول مدير وكالة الطاقة الدولية إن "لعب الروليت الروسي في أسواق النفط ربما يكون له عواقب وخيمة".
وأضاف أن أسعار النفط دون أقل من 25 دولارا للبرميل ستؤدي إلى توقف عمليات التطوير الجديدة للنفط الصخري في الولايات المتحدة.
تأتي تعليقات بيرول بينما انخفضت أسعار النفط بأكثر من الربع وتتجه صوب تسجيل أكبر انخفاض في يوم واحد في 29 عاما بعد أن أوقدت السعودية فتيل حرب أسعار في السوق.
المصدر: رويترز