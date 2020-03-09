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فرنسا تحث السعودية على التنسيق فيما يخص سعر النفط

مال وأعمال

فرنسا تحث السعودية على التنسيق فيما يخص سعر النفط
Reuters /FW1F/Alex Smith
وزير المالية الفرنسي برونو لو مير
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قال وزير المالية الفرنسي، برونو لو مير، إن السعودية، التي ترأس مجموعة العشرين هذا العام، يجب أن تقوم بالتنسيق مع الآخرين فيما يخص أسعار النفط لتفادي إلحاق أضرار اقتصادية بدول أخرى.

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وقال لو مير لإذاعة "فرانس إنتر" اليوم الاثنين، إنه يود أن "تنسق السعودية، بوصفها رئيسة مجموعة الدول العشرين الأكثر ثراء (G7) ، فيما يخص مسألة سعر النفط، كي لا تصيب الأسواق بهزة".

وأضاف: "على المدى الطويل، إذا انخفضت أسعار النفط الخام كثيرا فإن ذلك يسبب قلقا في السوق ستكون له تداعيات على تمويل شركاتنا واقتصاداتنا".

وتابع لو مير أنه يتعين على شركات النفط أن تخفض فورا أسعار منتجاتها إلى المستهلكين.

وهبطت أسعار النفط الخام أكثر من 30 بالمئة اليوم، ودفعت الأسواق المالية للنزول إثر ذلك، فيما فتحت السعودية الباب أمام حرب أسعار مع روسيا.

المصدر: "رويترز"

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