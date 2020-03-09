وكالة الطاقة الدولية تتوقع انكماشا في الطلب على النفط سنة 2020

قالت وكالة الطاقة الدولية، إن الطلب العالمي على النفط يتجه للانكماش في عام 2020 للمرة الأولى منذ أكثر من 10 سنوات، في ظل تعثر النشاط الاقتصادي العالمي بسبب فيروس "كورونا".

وتوقعت الوكالة، اليوم الاثنين، أن يبلغ الطلب على النفط 99.9 مليون برميل يوميا في 2020 لتخفض بذلك توقعاتها السنوية بقرابة مليون برميل يوميا، مشيرة إلى انكماش قدره 90 ألف برميل يوميا، في أول تراجع للطلب منذ عام 2009.

وتابعت الوكالة التي تتخذ من باريس مقرا لها أنه في حال فشل الحكومات في احتواء تفشي فيروس "كورونا" فإن الاستهلاك قد ينخفض بما يصل إلى 730 ألف برميل يوميا.

المصدر: رويترز