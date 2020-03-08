"طيران الإمارات" تتوقع أن يؤثر كورونا على أدائها المالي

تتوقع شركة "طيران الإمارات"، أن يتأثر أداؤها المالي بتفشي فيروس كورونا الذي أدى إلى تراجع عالمي في السفر جوا، وهو ما تسبب بخسائر كبيرة لمعظم شركات الطيران في العالم.

وعلقت شركة "الإمارات"، الحكومية ومقرها دبي، في إشعار داخلي اطلعت عليه "رويترز"، الرحلات الجوية إلى إيران ومعظم أنحاء بر الصين الرئيسي.

وحثت السلطات في الإمارات، مواطنيها والمقيمين فيها على عدم السفر إلى الخارج.

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وأشار الإشعار الداخلي للموظفين الذي يعود تاريخه إلى الرابع من مارس، إلى أن أعداد الركاب، في الرحلات الجوية، تأثرت بشكل كبير.

ولم ترد "طيران الإمارات"، وهي من أكبر شركات الطيران التي تنظم رحلات تقطع مسافات طويلة، على طلب للتعليق على النبأ.

المصدر: رويترز