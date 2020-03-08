 
مباشر

"طيران الإمارات" تتوقع أن يؤثر كورونا على أدائها المالي

مال وأعمال

Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/neol

تتوقع شركة "طيران الإمارات"، أن يتأثر أداؤها المالي بتفشي فيروس كورونا الذي أدى إلى تراجع عالمي في السفر جوا، وهو ما تسبب بخسائر كبيرة لمعظم شركات الطيران في العالم.

وعلقت شركة "الإمارات"، الحكومية ومقرها دبي، في إشعار داخلي اطلعت عليه "رويترز"، الرحلات الجوية إلى إيران ومعظم أنحاء بر الصين الرئيسي.

وحثت السلطات في الإمارات، مواطنيها والمقيمين فيها على عدم السفر إلى الخارج.

إقرأ المزيد
الإمارات تفعّل مبادرة
الإمارات تفعّل مبادرة "التعلم عن بعد" وتغلق المدارس لمدة شهر بسبب كورونا

وأشار الإشعار الداخلي للموظفين الذي يعود تاريخه إلى الرابع من مارس، إلى أن أعداد الركاب، في الرحلات الجوية، تأثرت بشكل كبير.

ولم ترد "طيران الإمارات"، وهي من أكبر شركات الطيران التي تنظم رحلات تقطع مسافات طويلة، على طلب للتعليق على النبأ.

المصدر: رويترز

 

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا