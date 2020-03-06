 
مباشر
عاجل
السلطات الروسية: تسجيل 6 حالات جديدة للإصابة بفيروس كورونا في روسيا منها 5 في موسكو

نزوح 36 مليار دولار من صناديق الأسهم والسندات في أسواق العالم خلال أسبوع

مال وأعمال

نزوح 36 مليار دولار من صناديق الأسهم والسندات في أسواق العالم خلال أسبوع
Reuters
نزوح 36 مليار دولار من صناديق الأسهم والسندات في أسبوع
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/neat

قال بنك "أوف أمريكا" إن أموالا بقيمة 36 مليار دولار سحبت من صناديق الأسهم والسندات على مدى الأسبوع المنتهي الأربعاء، بسبب مخاوف على الاقتصاد العالمي جراء انتشار فيروس كورونا.

إقرأ المزيد
أكبر
أكبر "الرابحين" من كورونا

وتشهد أسواق الأسهم موجة بيع منذ منتصف فبراير الماضي، مما أفقد السوق حوالي 6.5 تريليون دولار من قيمتها، إذ يتزايد عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا بوتيرة أكبر.

وقال محللون لدى بنك "أوف أمريكا"، إنه جرى سحب 23.3 مليار دولار من أسواق الأسهم وخرج 12.6 مليار دولار من أسواق السندات، وهو أكبر معدل منذ ديسمبر 2018.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا