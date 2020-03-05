"وادي السيليكون" الروسي يحتفي بـ "يوم الإمارات"

استضافت الحديقة التكنولوجية الروسية "سكولكوفو" الأسبوع الجاري فعالية "يوم الإمارات"، التي تهدف لتعزيز التعاون التقني والاقتصادي والثقافي بين موسكو وأبوظبي.

ونظمت الفعالية، التي جرت يوم الثلاثاء، مؤسسة "سكولكوفو" للابتكارات والاختراعات، وشارك فيها ممثلون عن شركات وهيئات حكومية في روسيا والإمارات.

وبدأ الحدث بجلسة عامة، كذلك أقيمت خلال الفعالية ندوات وحلقات نقاش، منها ندوة بعنوان "تقنيات التفاعل.. الابتكار كوسيلة للتعاون بين روسيا والإمارات" بمشاركة ممثلين عن الشركات الروسية والإماراتية.

ومن المسؤولين الذي شاركوا في الندوة رئيس مؤسسة "سكولكوفو" للابتكار، أركادي دفوركوفيتش، ونائب وزير الصناعة والتجارة الروسي، أليكسي غروزديف، وسفير الإمارات لدى موسكو، معضد حارب مغير الخييلي.

وقال دفوركوفيتش، بهذا الصدد إن "سكولكوفو تعمل بنشاط مع الإمارات منذ عدة سنوات، حيث قامت بتوطيد تعاون في مجال التقنيات المتقدمة والبحث الأساسي والتعليم، واليوم مع شركائنا في الإمارات تم تحديد أهداف جديدة للمستقبل".

كذلك جرى ضمن هذه الفعالية عرض فيلم وثائقي روسي بعنوان "الشيخ زايد أسطورة الإبداع"، الذي يحكي عن مؤسس الدولة الإماراتية، الراحل زايد بن سلطان آل نهيان، خلال فترة توليه قيادة الدولة، كذلك تم تنظيم معرض للصور الفوتوغرافية التي تسرد تاريخ الإمارات.

"سكولكوفو" أو كما يطلق عليه "وادي السيليكون" الروسي هو مجمع ابتكاري علمي وتكنولوجي تم إنشاؤه في سبتمبر 2010 بمبادرة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ويهدف المجمع إلى توفير بيئة مناسبة لتطوير ريادة الأعمال والبحث في مجالات مثل كفاءة الطاقة، والطاقة النووية، والفضاء، والمجال الطبي الحيوي، وفي تقنيات الحاسوب الاستراتيجية والبرمجيات، بالإضافة إلى مجموعة التكنولوجيا النووية.

وتقوم مؤسسة "سكولكوفو" بإدارة المجمع وهي مؤسسة غير ربحية، وخلال السنوات التسع الماضية حققت الشركات الموجود في "سكولكوفو" إيرادات بقيمة 301.1 مليار روبل، أما في العام 2018 وحده بلغت إيرادات الشركات 91.9 مليار روبل، ويعمل في المشاريع الناشئة لهذه الشركات قرابة 33 ألف شخص.

المصدر: RT