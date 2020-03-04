اجتماع حاسم لـ"أوبك+".. وهذه الخيارات المطروحة

تعقد "أوبك" وحلفاؤها من خارج المنظمة الأسبوع الجاري سلسلة من الاجتماعات الحاسمة حول مستقبل صفقة خفض الإنتاج "أوبك+"، وسط مخاوف من تداعيات كورونا على الاقتصاد العالمي.

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وكما جرت العادة ستبدأ اللقاءات اليوم باجتماع اللجنة الوزارية لمراقبة سير تنفيذ اتفاق "أوبك+"، التي تضم روسيا والسعودية، وستقوم اللجنة بتقديم توصياتها بشأن الإجراءات الواجب اتخاذها في سوق النفط.

ويلي ذلك غدا الخميس اجتماع للدول الأعضاء في منظمة الدول المصدر للبترول "أوبك"، وسيتم خلاله تحليل توصيات اللجنة الوزارية، على أن تعقد الدول المشاركة في تحالف "أوبك+" اجتماعا الجمعة لاتخاذ قرار موحد.

وتأتي الاجتماعات، التي ستعقد في فيينا، في وقت حساس لأسواق النفط العالمية، التي شهدت تقلبات حادة خلال الفترة الماضية بسبب انتشار فيروس كورونا في العالم.

وسيتعين على تحالف "أوبك+" اتخاذ قرار فيما إذا كان سيستجيب لتداعيات الفيروس القاتل وزيادة تخفيضات الإنتاج.

وعن الخيارات التي سيناقشها التحالف، قال مصدران لوكالة "رويترز"، إن اللجنة الفنية المشتركة لـ"أوبك+" ناقشت خفضا لإنتاج النفط يتراوح من 600 ألف إلى مليون برميل يوميا، وأوصت بخفض في الإنتاج بما لا يقل عن 600 ألف برميل يوميا.

المصدر: "نوفوستي" + "رويترز"