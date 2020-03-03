رجل أعمال روسي يخوض معركة قضائية مع الولايات المتحدة بسبب مزاعم ضريبية

يخوض رجل الأعمال الروسي أوليغ تينكوف، معركة قضائية في المملكة المتحدة من أجل عدم ترحيله إلى الولايات المتحدة، التي تزعم أنه تهرب من دفع الضرائب.

ورجل الأعمال الروسي الآن قيد الإقامة الجبرية الجزئية في لندن بعد أن دفع كفالة، وسيبقى في المملكة المتحدة للمثول أمام القضاء البريطاني بشأن ترحيله إلى الولايات المتحدة بناء على طلب الأخيرة.

وقالت TCS Group، المسؤولة عن إدارة بنك وشركة تأمين يملكها تينكوف في روسيا، في بيان لبورصة لندن، إن "جلسات الاستماع ستعقد في الفترة من فبراير إلى أبريل 2020، وتتعلق القضية بمسائل ضريبية".

ولم يتم الكشف عن أية تفاصيل إضافية حول القضية، لكن تقارير إعلامية قالت إن تينكوف دفع 20 مليون جنيه إسترليني (25.5 مليون دولار أمريكي) ككفالة بعدما أصدر الادعاء الأمريكي مذكرة قبض عليه.

ووفقا للمعطيات المتوفرة فإن تينكوف متهم بتقديم إقرارات ضريبية زائفة وعدم الإبلاغ عن دخله في الولايات المتحدة منذ العام 2013، على الرغم من أن تينكوف قد تخلى عن جنسيته الأمريكية منذ نحو 7 سنوات.

والملياردير، البالغ من العمر 52 عاما، يجب أن يبقى في شقته في لندن من الساعة 7 مساء وحتى الـ7 صباحا، وقد سلم جوزات سفره، وهو ملزم بالحضور إلى الشرطة 3 مرات في الأسبوع، وفقا لصحيفة "ديلي إكسبريس".

وأوليغ تينكوف واحد من أغنى 50 رجل أعمال في روسيا، وتقدر ثروته بنحو 2.4 مليار دولار، وفقا لمجلة "فوربس"، وقد أسس رجل الأعمال الروسي "بنك تينكوف" في روسيا في العام 2006، والذي أصبح أحد أكبر البنوك في الإنترنت في العالم، مع أكثر من 10 مليون عميل.

ويتوقع خبراء أن تؤثر القضية على نشاط "بنك تينكوف"، الذي يستحوذ رجل الأعمال الروسي على 40% من أسهمه، إلا أن TCS Group، المسؤولة عن إدارة البنك وشركة التأمين تينكوف، واثقة من أنه سيتم حل القضية في أسرع وقت ممكن، لكنها لم تستبعد تأثير القضية على أنشطة تينكوف.

المصدر: وكالات