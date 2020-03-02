"الدوما" يقر تعديل الميزانية لزيادة تمويل المشاريع الاجتماعية

أوصت لجنة الميزانية والضرائب بمجلس النواب الروسي "الدوما"، بتبني مشروع قانون تغيير معايير الميزانية للفترة 2020-2022، لمواكبة تنفيذ برامج الدعم الاجتماعي التي أعلنها الرئيس بوتين.

وقال رئيس لجنة الميزانية في "الدوما" أندريه ماكاروف في اجتماع للجنة، إنه سيتم تقديم المسودة للنواب لينظروا فيها يومي 4 و10 و11 مارس.

من جانبه قدم وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف الشكر للنواب وقال: "نشكر مجلس "الدوما" على جدول مراجعة الميزانية الذي حدده. في هذا الأسبوع ستتم التلاوة الأولى، في الأسبوع القادم الاستعراض النهائي لمشروع تعديل الميزانية. وتحدثنا مع مجلس الاتحاد،/مجلس الشيوخ الروسي/، الذي حدد يومي 13 و14 مارس موعدا النظر في التعديل".

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ينص مشروع القانون الذي قدمته الحكومة الروسية، على زيادة إيرادات الميزانية في العام 2020 بواقع 214 مليار روبل، إلى 20.594 تريليون روبل (18.1% من الناتج المحلي الإجمالي).

وفي العام 2021، زيادة 645 مليار روبل إلى 21.892 تريليون روبل (18.1% من الناتج المحلي الإجمالي)، وفي عام 2022، بواقع 755 مليار روبل، إلى 22.814 تريليون روبل (17.7% من الناتج المحلي الإجمالي).

الدولار 67 روبلا.

المصدر: نوفوستي