الكرملين: لا خطط لعقد اتصالات بين بوتين والقيادة السعودية بشأن سوق النفط

أكد الكرملين اليوم، أن جدول أعمال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لا يتضمن عقد اتصالات مع القيادة السعودية والأمين العام لمنظمة "أوبك" لبحث الأوضاع في سوق النفط العالمية.

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وجاء ذلك على لسان المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف خلال مؤتمر صحفي الاثنين.

وكان الرئيس الروسي قد أكد خلال اجتماع حكومي أمس استعداد بلاده للتعاون بشكل نشط مع الشركاء الأجانب في سوق النفط العالمية، مشيرا إلى أهمية الاجتماع الوزاري القادم للدول المشاركة في تحالف "أوبك+".

وتتجه أنظار أسواق النفط للاجتماع الوزاري الذي ستعقده الدول المشاركة في "أوبك+" في فيينا الأسبوع الجاري، في وقت يتخوف فيه المستثمرون من تأثير انتشار الفيروس على الطلب العالمي على النفط.

وكانت اللجنة الفنية للدول المشاركة في اتفاق "أوبك+" قد أوصت في وقت سابق بتمديد تخفيضات الإنتاج حتى نهاية العام الجاري، وزيادة التخفيضات بواقع 600 ألف برميل يوميا حتى نهاية الربع الثاني من العام الجاري.

ودخل اتفاق "أوبك+" بشأن خفض إنتاج النفط حيز التنفيذ منذ بداية عام 2017، وتم تمديده مرات عدة، وينتهي الاتفاق الحالي في نهاية الربع الأول من 2020، ويتضمن خفض الإنتاج بمقدار 1.7 مليون برميل يوميا عن مستوى إنتاج أكتوبر 2018.

المصدر: "إنترفاكس"