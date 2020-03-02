البورصات العالمية تعوض جزءا من خسائرها بسبب كورونا

صعدت أسواق البورصات العالمية، اليوم الاثنين، بعد تراجعات حادة كانت قد سجلتها الأسبوع الماضي، بسبب مخاوف اقتصادية من تأثير انتشار فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي.

أسواق النفط:

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 4%، بعد تسجيل أدنى مستوياتها في عدة سنوات في وقت سابق اليوم الاثنين، حيث تغلبت الآمال في تعميق خفض إنتاج "أوبك+" وخطوات تحفيز من البنوك المركزية على بواعث القلق حيال تضرر الطلب من جراء تفشي فيروس كورونا.

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وبحلول الساعة 08:12 بتوقيت غرينيتش، جرى تداول خام "برنت" عند 51.91 دولار للبرميل، بارتفاع نسبته 4.5%، ليتجاوز أدنى مستوياته منذ يوليو 2017، الذي سجله في وقت سابق عند 48.40 دولار.

وقال جيفري كاري، مدير أبحاث السلع الأولية العالمية لدى بنك الاستثمار "غولدمان ساكس"، في مذكرة: "التعطل غير المسبوق للنشاط الاقتصادي في الصين أسفر عن فقد ما يقدر بأربعة ملايين برميل يوميا من الطلب على النفط، مقارنة مع خمسة ملايين برميل يوميا تم فقدانها أثناء الركود العظيم في 2008 – 2009".

وأضاف الخبير، أن "طاقة التخزين في الصين ليست بلا نهاية، حتى وإن كانت كبيرة، والخزانات تمتلئ بشكل سريع، مما ينطوي على خطر مزيد من التراجع إذا بلغ المخزون سعته القصوى في النهاية".

البورصات الأوروبية:

استقرت الأسهم الأوروبية اليوم بعد أسوأ أداء أسبوعي لها منذ الأزمة المالية في 2008، وارتفع المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 1.8%، بعد تراجعه بنسبة 12% الأسبوع الماضي، في مكاسب قادتها شركات التعدين والنفط والغاز.

ويراهن المستثمرون على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيقلص أسعار الفائدة 50 نقطة أساس في مارس المقبل، في حين من المتوقع أن يخفض البنك المركزي الأوروبي عشر نقاط أساس خلال اجتماع أبريل المقبل.

البورصات الآسيوية:

صعدت البورصات الآسيوية، وكانت بورصة شنغهاي أكبر الرابحين، حيث صعد مؤشرها الرئيسي بنسبة 3.15%، أما مؤشر بورصة طوكيو "نيكي" فقد أنهى التعاملات على زيادة نسبتها 0.95%، كذلك صعد مؤشر بورصة كوريا الجنوبية بنسبة 0.78%.

بورصة موسكو:

ارتفع المؤشر MICEX للأسهم المقومة بالروبل، بحلول الساعة 09:17 بتوقيت غرينيتش، بنسبة 2.35% إلى 2849.31 نقطة، كما صعد المؤشر RTS للأسهم المقومة بالدولار بنسبة 3.96% إلى 1351.13 نقطة.

الأسواق العربية:

صعدت معظم أسواق الأسهم العربية على خطى البورصات العالمية، ولقيت البورصات العربية دعما من ارتفاع أسعار النفط.

وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة السعودية بنسبة 2.87%، بحلول الساعة 09:02 بتوقيت غرينيتش، فيما ارتفعت بورصة دبي بنسبة 2.88%، أما مؤشر بورصة مصر EGX 30 Price فقد زاد بنسبة 1.47%.

وجاءت ارتفاع البورصات خلافا لبورصة قطر، التي تراجع مؤشرها الرئيسي، بنسبة 2.57%.

المصدر: وكالات