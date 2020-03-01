العراق.. أكثر من 5 مليارات دولار إيرادات النفط خلال فبراير

أعلنت وزارة النفط العراقية اليوم الأحد، أن قيمة الصادرات والإيرادات النفطية المحققة لشهر شباط الماضي فاقت الـ5 مليارات دولار، في ظل 51 دولارا للبرميل.

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وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد: "حسب الإحصائية الأولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، بلغت كمية الصادرات من النفط الخام أكثر من 98 مليون برميل، بإيرادات بلغت أكثر من 5 مليارات دولار".

وأشار، إلى أن "احتساب الكمية تم على أساس شهر فبراير البالغ 29 يوما"، موضحا أن "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر فبراير من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت 95 مليون برميل، أما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان التركي، فبلغت مليونا و800 ألف برميل، وإلى الأردن 288 ألف برميل".

وأكد أن "المعدل اليومي الكلي للصادرات بلغ 3 ملايين و391 ألف برميل، وأن معدل سعر البرميل الواحد بلغ 51.374 دولارا".

يشار إلى أن أسعار النفط الخام فقدت نحو خمس قيمتها منذ إعلان الصين عن تفشي فيروس كورونا المستجد نهاية يناير الماضي.

المصدر: وكالات