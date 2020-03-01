طيران الإمارات يطلب من موظفيه أخذ إجازات بسبب فيروس كورونا

طلبت شركة The Emirates Group القابضة المالكة لشركة الطيران Emirates من موظفيها أخذ إجازات بسبب الخسائر الاقتصادية الناجمة عن انتشار فيروس كورونا في مختلف بقاع العالم.

وجاء في خطاب موجه من إدارة الشركة إلى موظفيها، نقلته "رويترز" اليوم: "في الوقت الراهن تكمن المشكلة الأساسية بالنسبة لنا، في ضرورة التغلب على آثار فيروس كورونا المستجد".

ووفقا للوكالة، تشهد شركة الطيران المذكورة "تباطؤا ملحوظا في النمو الاقتصادي بسبب انتشار فيروس كورونا".

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وأوصت شركة الطيران Emirates، بمنح إجازة مدفوعة الأجر لكل موظفيها، ودعت الشركة الموظفين الذين لا تتعلق واجباتهم بالأنشطة التشغيلية، إلى الذهاب في إجازة على نفقتهم الخاصة.

المصدر: تاس