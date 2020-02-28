تفاصيل مشروع زراعة غابات المانغروف المصري في البحر الأحمر

نشر المدون المصري محمد عبد الرحمن تفاصيل أكبر مشروع مصري لغابات المانغروف على سواحل البحر الأحمر، لإنتاج أفخر أنواع عسل النحل في العالم.

إقرأ المزيد

ووفقا للمنشور فإن مصر لديها خطة طموحة للتوسع في غابات المانغروف بإطلاق أكبر مشروعات لهذه الغابات على سواحل البحر الأحمر للمساهمة في تحقيق قيمة اقتصادية كبيرة.

وينفذ المشروع بتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حيث تم إقامة 4 مشاتل لإكثار غابات المانغروف بمناطق سفاجا – حماطة – شلاتين بمحافظة البحر الحمر، ومحمية "نبق" بمحافظة جنوب سيناء لإنتاج حوالى 25 ألف مانغروف في العروة الواحدة، بمعدل عروتين سنويا، بإجمالي 300 ألف شتلة خلال فترة المشروع بإجمالي مساحة مستهدفة تصل إلى 500 فدان.

يهدف المشروع تحقيق خطط الدولة في التنمية المستدامة والحد من مخاطر التغيرات المناخية علي مصر وخاصة في المناطق الواعدة سياحيا بالبحر الأحمر.

ويمكن الاستفادة من المشروع لأنها تعد أحد المراعي المتميزة لتغذية النحل، لإنتاج أفخر أنواع عسل النحل في العالم والأغلى من ناحية القيمة الغذائية فضلا عن إنه الأعلى سعرا في الأسواق الدولية.

المصدر: RT