أسعار النفط تتجه صوب أكبر انخفاض أسبوعي في 4 سنوات

هوت أسعار النفط خلال تعاملات الجمعة لأدنى مستوياتها فيما يزيد عن عام، كما أنها تتجه نحو تسجيل أكبر تراجع أسبوعي فيما يزيد عن أربع سنوات.

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ويزداد قلق المستثمرين بشأن احتمال تحول تفشي كورونا إلى وباء، إذ ينتشر الفيروس بعيدا عن مركز ظهوره بالصين في 46 دولة أخرى.

وتراجعت عقود مزيج "برنت"، بحلول الساعة 04:45 بتوقيت غرينيتش، بنسبة 2.7% إلى 50.36 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى في 14 شهرا. ويكون الخام العالمي قد تراجع بنسبة 13% هذا الأسبوع، وهو متجه نحو تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي منذ منتصف يناير 2016.

في حين انخفضت عقود الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 2.8% إلى 45.76 دولار للبرميل. ويكون بذلك الخام الأمريكي قد تراجع بنحو 14% هذا الأسبوع.

وتأمل أسواق النفط في أن تخفض منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاؤها الإنتاج على نحو أكبر. وقالت المجموعة المعروفة باسم "أوبك+" إنها ستتبنى نهجا مسؤولا في أعقاب تفشي الفيروس.

ومن المقرر أن تجتمع المجموعة، التي تخفض الإنتاج حاليا بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا لدعم الأسعار، في فيينا في الـ5 والـ6 من مارس المقبل.

وقال جيسون جاميل المحلل لدى شركة "جيفريز" للاستشارات: "نعتقد أن خفضا بما لا يقل عن مليون برميل يوميا في الربع الثاني ضرورة كي نقلص ببساطة تراكم المخزونات، نعترف بأننا قللنا من تقدير الدمار الذي لحق بالطلب في الأسابيع الماضية".

المصدر: "رويترز"