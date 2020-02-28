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لبنان يوقف الرحلات الجوية من الدول التي تشهد تفشيا لفيروس كورونا

"داو جونز الصناعي" يسجل أكبر انخفاض يومي على الإطلاق

مال وأعمال

Reuters
"داو جونز الصناعي" يسجل أكبر انخفاض يومي على الإطلاق
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تراجع المؤشر الأمريكي "داو جونز الصناعي" الخميس بواقع 1190 نقطة مع استمرار حالة الذعر في الأسواق العالمية بسبب فيروس كورونا، وسجل المؤشر أكبر انخفاض يومي على الإطلاق.

وأغلق "داو جونز الصناعي" تعاملات الخميس على انخفاض نسبته 4.42% (1190.95 نقطة) عند مستوى 25766.64 نقطة، فيما هبط المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 4.42% أيضا إلى 2978.76 نقطة.

Bloomberg

أما المؤشر "ناسداك المجمع" فقد تراجع بنسبة 4.61% إلى 8566.48 نقطة. وكانت أسهم شركات التكنولوجيا والطيران أكبر الخاسرين، حيث انخفض سهم "مايكروسوفت" بنسبة 2.8%،  بعد تحذير المستثمرين من أن المرض سيؤثر على الإيرادات.

وأدت الانخفاضات الحادة في بورصة وول ستريت إلى مسح مكاسب "داو جونز الصناعي" لسنة، وتريليونات الدولارات من محافظ المستثمرين في غضون أيام.

وجاء الهبوط بعدما ألقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اللوم في المشاكل التي تواجهها البورصة على وسائل الإعلام والديمقراطيين، الذين يحاولون جعل تفشي الفيروس "سيئا قدر الإمكان".

المصدر: وكالات

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