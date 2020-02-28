الروبل وبورصة موسكو يتلونان بالأحمر

تراجع مؤشرا بورصة موسكو اليوم على خطى الأسواق العالمية التي تواصل هبوطها بسبب موجة بيع واسعة للأسهم جراء مخاوف اقتصادية من تسارع انتشار فيروس كورونا خارج الصين.

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وانخفض المؤشر MICEX للأسهم المقومة بالروبل، بحلول الساعة 10:48 بتوقيت موسكو، بنسبة 4.36% إلى 2788.75 نقطة، كما تراجع المؤشر RTS للأسهم المقومة بالدولار بنسبة 5.10% إلى 1316.30 نقطة.

وفي سوق العملات تراجع الروبل أمام الدولار واليورو، وصعد سعر صرف العملة الأمريكية بواقع 65 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك) إلى 66.70 روبل للدولار، أما العملة الأوروبية فقد ارتفعت بواقع 83 كوبيكا إلى 73.37 روبل لليورو.

ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه البورصات العالمية تراجعا جماعيا بسبب مخاوف على نمو الاقتصاد العالمي مع انتشار كورونا، حيث يقوم المستثمرون بالتخلص من الأصول عالية الخطورة والاتجاه نحو الأصول الآمنة وفي مقدمتها الذهب.

المصدر: "إنترفاكس"