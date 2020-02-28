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مسؤول ياباني سيسافر إلى لبنان للتأكيد على ضرورة عودة غصن

مال وأعمال

مسؤول ياباني سيسافر إلى لبنان للتأكيد على ضرورة عودة غصن
Reuters
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يسافر نائب وزيرة العدل اليابانية إلى لبنان مطلع الأسبوع المقبل للتأكيد على ضرورة أن يمثل كارلوس غصن رئيس شركة نيسان السابق للمحاكمة في اليابان.

وقالت وزارة العدل اليابانية، إن المسؤول، ويدعى هيرويوكي يوشي، سيغادر طوكيو غدا السبت على أن يلتقي بمسؤولين في وزارة العدل اللبنانية يوم الاثنين.

وكان غصن، الرئيس السابق لتحالف رينو ونيسان لصناعة السيارات، قد هرب من اليابان أواخر العام الماضي، بينما كان في انتظار محاكمته في جرائم مالية. وينفي كل الاتهامات المنسوبة إليه.

وقال غصن إنه فر إلى لبنان الذي قضى فيه طفولته لتبرئة ساحته. ولم يبرم لبنان معاهدة مع اليابان لتسليم المطلوبين.

وعاد غصن للتغريد على "تويتر" في ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من شهر، حيث دعا إلى جمع توقيعات لعريضة تطالب بإطلاق سراح جريج كيلي المسؤول التنفيذي السابق في نيسان والذي ألقي القبض عليه مع غصن.

المصدر: رويترز

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