كورونا.. صندوق النقد الدولي بصدد خفض توقعاته للنمو العالمي

قال المتحدث باسم صندوق النقد الدولي جيري رايس، إن فيروس كورونا سيؤثر سلبا على النمو الاقتصادي العالمي، ما سيدفع بالصندوق لخفض توقعاته للنمو العالمي نتيجة لذلك.

وأضاف رايس في حديثه للصحفيين اليوم الخميس: "سنخفض توقعات النمو العالمي على الأرجح"، مشيرا إلى أنه سيتم توفير المزيد من التفاصيل بهذا الشأن بعد نشر بيانات آفاق الاقتصاد العالمي لشهر أبريل.

وتابع: "من الواضح أن الفيروس سيؤثر على النمو، والأمر يعتمد على سرعة تعافي الصين والبلدان الأخرى".

وكانت مديرة الصندوق كريستالينا جورجيفا، قالت في وقت سابق إن تفشي الفيروس سيخفض على الأرجح من النمو الاقتصادي للصين، في الوقت الذي تعرضت فيه الأسواق المالية في الولايات المتحدة لضربات موجعة بسبب انتشار كورونا.

وانخفضت الأسواق المالية بشدة في الأيام الماضية بفعل أنباء الانتشار السريع للفيروس في أوروبا، حيث أعلنت إيطاليا إصابة أكثر من 400 شخص بالفيروس، وتأكدت في البرازيل والجزائر والنمسا وكرواتيا واليونان وبلدان أخرى، إصابة أشخاص زاروا إيطاليا.

المصدر: "رويترز"