باسيل: أول ضربة في بحر لبنان للتنقيب عن النفط حولت الحلم إلى حقيقة

دعا وزير الخارجية اللبناني السابق جبران باسيل، إلى حماية "كنز النفط والغاز" من فساد الداخل، وأطماع الخارج بعد بدء التنقيب في المنطقة الاقتصادية اللبنانية البحرية.

ونشر باسيل تغريدة على "تويتر" أكد فيها أن ما كان قديما مجرد حبر على ورق ومماطلة صار اليوم حقيقة بعد أن "ضربت اليوم الحفارة أول ضربة بالبحر"، ما يعتبر "ردا على المشككين".

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من ورقة مخرطش عليها، لحفارة ضربت اليوم أول ضربة بالبحر، مرّ ببالي شريط النفط على مدى 10 سنين من القانون، للمراسيم، للهيئة، لدورة التراخيص والتصنيف والعقود والتلزيم؛ مشوار طويل تمسخروا عليه وشكّكوا فيه، حتّى الحلم صار حقيقة. — Gebran Bassil (@Gebran_Bassil) February 27, 2020

وأضاف: "أذكر اللبنانيين اليوم بأن كل لبنان سيستفيد من كنز النفط والغاز المخبأ في برنا وبحرنا".

وأطلق الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الخميس، أعمال التنقيب عن النفط والغاز، مشيرا إلى أن هذا الأمر يمثل "يوما تاريخيا" وبداية تحقيق حلم لبناني.

من جانبه، أعرب رئيس الحكومة حسان دياب عن أمله في أن تسهم هذه الخطوة في تجاوز لبنان الأزمة الاقتصادية التي يشهدها حاليا.

المصدر: "تويتر" + وكالات