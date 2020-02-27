مصر.. الكشف عن مصير أموال المعتمرين بعد قرار السعودية

كشف نائب رئيس غرفة شركات السياحة باسل السيسي، عن مصير أموال المواطنين الحاجزين لتأشيرات العمرة، بعد قرار الخارجية السعودية تعليق منح تأشيرات العمرة.

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وقال السيسي في تصريحات لموقع "مصراوي" اليوم الخميس، إن حقوق المعتمرين محفوظة لدى شركات السياحة التي حجزوا من خلالها البرنامج، دون قلق أو خوف نهائيا.

وأضاف: "تعليق التأشيرات وإيقاف الرحلات أمر مؤقت، نتمنى أن يعود العمل مرة أخرى في القريب العاجل، وحق المواطنين محفوظ بنفس السعر والتفاصيل دون زيادة أو أي أعباء مالية أخرى".

وتابع: "لو أراد المواطن استرداد المبلغ فلن ترفض الشركة ذلك إذا لم تحول مبلغ الحجز للمملكة أو شركة الطيران، لكن عملية استرداد المبلغ يستغرق بعض الوقت".

وأشار إلى أن عدد المعتمرين المصريين الذين أدوا العمرة منذ انطلاق الموسم وحتى الآن تخطى 300 ألف معتمر.

وكانت السعودية أعلنت في الساعات الأولى من صباح الخميس، تعليق دخول الأجانب لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي، وتعليق الدخول بالتأشيرات السياحية للقادمين من الدول التي انتشر فيها فيروس كورونا.

المصدر: مصراوي