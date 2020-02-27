RT تستطلع أسباب انخفاض سعر الغاز عالميا وأثر خفض قطر إنتاجها على مصر

كشف خبيران اقتصاديان لـRT موقف مصر من انخفاض أسعار الغاز عالميا، خاصة وأن مصر تسعى لأن تصبح مركزا إقليميا للطاقة والغاز.

إقرأ المزيد

وقال أستاذ هندسه البترول والطاقة بالجامعة الأمريكية جمال القليوبي في حديث خاص لـRT، إن هناك تسعيرتين عالميتين للغاز، التسعيرة الأولى وهي التي يستعملها 90% من العالم وهي مرتبطة ببرميل النفط، أما التسعيرة العالمية الثانية فهي داخل الولايات المتحدة وتخضع لنظرية زيادة أو نقص المعروض داخل السوق الأمريكي.

وتابع: "بالنسبة لتسعيرة الغاز داخل مصر تعتبر أرخص عالميا طبقا للتسعيرة المرتبطة بسعر البرميل حيث يصل سعر المليون وحدة حرارية في الدول العربية إلى 7 دولارات بينما في أوروبا إلى 13 دولارا لاستخدام المنازل بينما يصل إلى 19 دولارا للمصانع والبتروكيماويات".

وأضاف أن هناك خلطا بين الأمور بين أن سعر الغاز لم يقل عالميا إلا داخل السوق الأمريكي فقط، أما ارتباط التسعير للغاز بسعر مكافئ برميل النفط فلا يزال موجودا.

ذكر أن ما حدث في قطر من توقف لمشروعها لزيادة تصدير الغاز المسال، جاء بسبب نقص إنتاجية بعض الخزانات والتي تناقص إنتاجها وتحتاج إلى صيانة عاجلة تتطلب موازنة كبيرة، ونتيجة أيضا أن الموازنة العامة القطرية لديها عجز في الإيرادات خلال السنتين السابقتين، وبالتالي ليس لدى قطر تمويلا غير إشراكها مع بعض الشركات العالمية.

من جانبه، قال الخبير في شؤون النفط والغاز مدحت يوسف لـRT، إن الأسواق العالمية شهدت مؤخرا انخفاضات متتالية لأسعار النفط رغم الإجراءات الاحترازية التي قامت بها منظمة "أوبك" للحفاظ على الأسعار، وتبع ذلك انخفاض في أسعار الغاز المسال عالميا كنتيجة لربط أسعاره التعاقدية بأسعار خام النفط القياسي (برنت) ولذلك تأثرت مبيعات الغاز المسال الروسي والقطري والأسترالي وغيره.

وأشار يوسف إلى أن مصر لن تتأثر من تلك الانخفاضات نتيجة تعاظم الاستهلاك المحلي من الإنتاج المحلي ذاته، علاوة على واردات مصر المربوطة بالخط العربي الواصل للأردن بعقد طويل الأجل، أما ما يفيض فيتم تصديره مسالا بأسعار مميزة، حيث لا يتعدى حجم الغاز الفائض والموجه للتصدير مسالا إلـ5% وبالتالي فإن الاستهلاك المحلي يلتهم معظم الإنتاج وذلك نتيجة خطة قطاع البترول بإحلال الغاز الطبيعي وتوصيله للمنازل.

القاهرة – ناصر حاتم

المصدر: RT