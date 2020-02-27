بعد تعليق العمرة.. ما خيارات المعتمر الذي دفع تكاليف رحلته للسعودية؟

بعد قرار السعودية تعليق رحلات العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف في ظل تسارع انتشار كورونا في الخليج، قد يتساءل الكثيرون عن مصير الرحلات التي تم دفع كلفتها ولم يسافر أصحابها.

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وأوضحت شركة روسية متخصصة برحلات العمرة والحج إلى السعودية لـRT، الإجراءات المتخذة في هذا الإطار، وقالت إنه يتم وضع العميل الذي قام بشراء رحلة عمرة إلى السعودية أمام خيارين.

الأول هو تأجيل موعد السفر لفترة أسبوعين، وسط توقعات الشركة أن تقوم السعودية بإعادة فتح حدودها أمام المعتمرين مجددا خلال فترة قصيرة، والثاني إعادة الأموال التي سددها العميل لقاء رحلة العمرة بعد حسم المصاريف الفعلية التي تكبدتها الشركة السياحة.

وكانت السعودية قررت أمس تعليق الدخول إلى أراضيها لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف، في إجراء احترازي على خلفية انتشار فيروس كورونا في منطقة الخليج، حيث تم تأكيد 43 إصابة في الكويت و33 إصابة في البحرين و13 في الإمارات.

يشار إلى أن عائدات العمرة والحج، بين أهم مصادر الدخل الرئيسية للسعودية التي تدر عليها مليارات الدولارات سنويا، حيث عادت العمرة والحج على الميزانية السعودية في 2018 بنحو 12 مليار دولار، منها 4.2 مليار عائدات الحج، و7.8 مليار دولار للعمرة.

وتعمل الحكومة السعودية في إطار خطة التحول الاقتصادي "رؤية 2030" على النهوض بقطاع السياحة، وخاصة السياحة الدينية وتتطلع لزيادة عائداتها لتبلغ 50 مليار دولار بحلول 2030.

المصدر: RT