هبوط أسهم شركة Papa John’s العالمية للبيتزا

سجلت أسهم شركة البيتزا الأمريكية Papa John’s تراجعا ملحوظا، حيث انخفضت بنسبة 10% على خلفية إعلان الشركة إغلاق نحو 50 مطعما لها في الصين بسبب فيروس "كورونا" المستجد.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة روب لينش، إن الشركة شهدت انخفاضا في المبيعات في الصين، منذ بداية العام وحتى الآن، مشيرا إلى إغلاق قرابة 50 مطعما مرخصا تابعا للشركة هناك بشكل مؤقت، بسبب تفشي الفيروس.

وأشار لينش، إلى أنه 10% من المبيعات العالمية للشركة في الصين، وتبذل الشركة قصارى جهدها لدعم فريقها هناك.

والجدير بالذكر أن، الشركة تقوم حاليا بتقديم البيتزا مجانا للعاملين في مجال الرعاية الصحية في الصين، وذلك حتى نهاية 2020، بالتزامن مع قيام فريقها هناك بمراقبة انتشار الفيروس عن كثب.

المصدر: CNBC