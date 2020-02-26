الخام الأمريكي عند أدنى مستوى في نحو عام والذهب يتألق بسبب "كورونا"

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات الأربعاء، حيث انخفض الخام الأمريكي لما دون 50 دولارا للبرميل، وهو أدنى مستوى للخام منذ يناير 2019.

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ويأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه دول آسيوية وأوروبية وشرق أوسطية منتجة للنفط المئات من حالات الإصابة الجديدة بفيروس "كورونا"، في حين حذرت الولايات المتحدة من وباء محتوم.

وانخفض خام "برنت" بنسبة 1.6% إلى 54.06 دولار للبرميل، بحلول الساعة 10:41 بتوقيت غرينيتش، فيما نزل الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 1.1% إلى 49.31 دولار للبرميل.

وتصاعدت المخاوف من المرض المميت فيما تكافح الحكومات حول العالم لمنع انتشار فيروس "كورونا"، الذي اكتشف في حوالي 30 دولة.

وهبطت الأسهم العالمية للجلسة الخامسة على التوالي الأربعاء، بينما عاد الذهب، وهو ملاذ آمن، للارتفاع صوب أعلى مستوياته في 7 سنوات، وقبعت عوائد السندات الأمريكية قرب مستويات منخفضة قياسية، بعد أن حذرت حكومات وسلطات صحية من وباء محتمل ناجم عن فيروس "كورونا".

وخفض "غولدمان ساكس" توقعاته لنمو الطلب على النفط في 2020 إلى 600 ألف برميل يوميا من 1.2 مليون برميل يوميا، وقلص توقعاته لخام "برنت" إلى 60 دولارا للبرميل من 63 دولارا.

المصدر: "رويترز"