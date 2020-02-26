الرياض.. قرار سيساهم في خفض أسعار العقارات

تواصل وزارة الإسكان السعودية جهودها الحثيثة لإيجاد توازن في أسعار العقارات وسد الفجوة بين العرض والطلب، بفك احتكار الأراضي الفضاء "البيضاء" من أجل تطويرها للاستفادة منها.

وأعلنت وزارة الإسكان إصدار رسوم الأراضي البيضاء في دورتها الرابعة لمدينة الرياض لعام 1441 / 1442 هجري (2020 – 2021)، داعية ملاك الأراضي البيضاء المكلفين إلى المبادرة بتطوير أراضيهم أو السداد خلال سنة من تاريخ إصدار القرار، محذرة من أن عدم سداد الرسوم خلال المدة المحددة يعتبر مخالفة قد تصل إلى 100% من قيمة الرسم.

ويعد برنامج الأراضي البيضاء أحد برامج وزارة الإسكان، التي أعلن عنها خلال عام 2016، ويطبق في مرحلته الأولى في كل من الرياض وجدة وحاضرة الدمام ومكة المكرمة.

وكانت وزارة الإسكان قد تمكنت من صرف أكثر من 1.8 مليار ريال من إيرادات الرسوم المتحصلة من الأراضي البيضاء على أكثر من 50 مشروعا سكنيا في أنحاء المملكة منذ تطبيقه.

المصدر: "سبق"