مؤسسة النفط الليبية: خسائر إغلاق منشآت النفط تجاوزت ملياري دولار

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، يوم الاثنين، أن استمرار إغلاق منشآت النفط في البلاد على مدى أكثر من شهر تسبب في خسائر تجاوزت ملياري دولار.

وقالت المؤسسة، في بيان نشرته على موقعها الرسمي، إن إنتاج النفط في البلاد "بلغ 122430 برميل يوميا بحلول يوم الأحد 23 فبراير نتيجة إغلاق الموانئ".

وتابعت أن انخفاض الإنتاج "تسبب في خسائر مالية كبيرة تجاوزت ملياري دولار لتصل إلى 2.101739.911 دولار".

وتراجع إنتاج النفط الليبي بشكل كبير منذ 18 يناير 2020، إثر إعلان المؤسسة الوطنية للنفط حالة "القوة القاهرة"، بعد إيقاف تصدير النفط من موانئ رئيسية في شرق البلاد.

جدير بالذكر أن إنتاج النفط في ليبيا تجاوز 1.2 مليون برميل يوميا قبل إغلاق الموانئ الرئيسية.

المصدر: وكالات